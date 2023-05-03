Вашингтон, 4 мая, 2023, 01:55 — ИА Регнум. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным в связи с атаками беспилотников на Кремль не планирует американский лидер Джозеф Байден, такое заявление сделал 3 мая представитель совета национальной безопасности Белого дома в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

Комментируя возможность проведения таких переговоров, представитель Белого дома указал, что на сегодняшний день ему неизвестно о каких-либо планах американского лидера обсуждать с российским президентом атаку дронов на Кремль.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попытках киевского режима атаковать резиденцию президента России Путина в Кремле с помощью беспилотников. В момент атаки российского лидера в Кремле не было, инцидент не повлиял на график его работы.