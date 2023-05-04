Члены Конгресса США потребовали предоставить данные о возможной коррупции с участием Джо Байдена

Вашингтон, , 01:47 — REGNUM Член Сената Конгресса США Чарльз Грэссли и конгрессмен Джеймс Комер потребовали от Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства юстиции страны предоставить информацию в связи с коррупционной схемой, к которой якобы был причастен действующий глава Белого дома Джо Байден, говорится в заявлении законодателей.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Обращение адресовали американскому генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю. Авторы письма заподозрили Байдена в том, что он, будучи вице-президентом страны, участвовал в даче взятки иностранному гражданину «в политических целях».

Грэссли и Комер считают, что минюст и ФБР скрыли от американского народа «ценную» информацию. Они также отметили, что после получения запрашиваемых данных Конгресс должен будет дать «независимую и объективную оценку» этим сведениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Джеймс Комер написал о том, что комитет палаты представителей Конгресса США по надзору выявил более 50 стран, в которых семья Джо Байдена пыталась вести бизнес.