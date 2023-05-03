Вашингтон, 4 мая, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Повышенная угроза ракетных атак сохраняется на Украине, в том числе в Киеве и Киевской области. Такое предупреждение сделал 3 мая своим гражданам Госдеп США на сайте посольства.

Kholodovsky Посольство США. Киев

В заявлении отмечается, что повышенная угроза ракетных атак на Украине сохраняется на фоне «недавнего всплеска ударов по всей Украине и подстрекательской риторики со стороны Москвы».

Диппредставительство США на Украине призывает американцев, находящихся на украинской территории не игнорировать воздушные тревоги и обязательно укрываться, как того требуют правила безопасности, а также следовать указаниям местных властей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога была объявлена в Киеве. Также сирены прозвучали в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.