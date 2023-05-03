Вашингтон, 4 мая, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Соединённые Штаты могут столкнуться с рецессией, заявил журналистам 3 мая руководитель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

(сс) Federalreserve Глава ФРС США Джером Пауэлл

При этом глава учреждения выразил надежду на то, что в случае наступления экономического спада в стране проблемы будут носить «мягкий» характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля портал 19FortyFive написал о том, что неудачи американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank напомнили ФРС о том, что банкротства финансовых организаций приводят к кризисам, способным взывать рецессию в США.

11 апреля американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что риск экономического спада в Соединённых Штатах сохраняется, но в Вашингтоне не ожидают такого развития событий. 3 мая ФРС в очередной раз повысила базовую процентную ставку в США на 25 базисных пунктов — до 5–5,25%.