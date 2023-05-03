Military Watch Magazine: серия мощных ракетных ударов России истощила запасы ВСУ перед наступлением

Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Мощные ракетные удары Вооружённых сил России по военным складам на Украине уничтожили запасы украинских войск, пишет американский портал Military Watch Magazine.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В статье также говорится, что действия российской авиации поразили не только места хранения техники и боеприпасов, но и привели к очень высоким потерям среди личного состава ВСУ. Западные аналитики считают, что этот урон существенно снизит шансы на успешное контрнаступление украинской армии.

Кроме того, авторы публикации указали на то, что информация об истощении ВСУ появилась на фоне слухов о том, что конфликт близится к перелому в пользу России.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал, что российская боевая авиация уничтожила мощными ударами важных кадровых офицеров украинских войск, а также стратегические военные объекты на территории Украины. Так, по его словам, ВКС России поразили в числе прочего железнодорожную станцию в Краматорске и штаб-квартиры девяти бригад ВСУ, в результате чего удалось ликвидировать около тысячи военных.