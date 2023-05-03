Орехов, Запорожская область, 3 мая, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли около 30 человек в неудачной атаке на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом 3 мая сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как уточнил Рогов, в неудавшейся разведке боем потери украинских войск составили не менее одного танка, двух бронетранспортеров и порядка 30 человек живой силы. Получив отпор, ВСУ отошли на исходные позиции.

Рогов уточнил, что разведка боем, проведённая боевиками ВСУ в районе Работино на ореховском направлении, продолжалась чуть больше часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бронегруппа украинских войск после массированной артподготовки пошла в наступление на ореховском направлении в Запорожской области.