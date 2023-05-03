Москва, 3 мая, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Эстрадная певица Алла Пугачёва, которая уехала в Израиль после начала специальной военной операции, вернулась в Россию, 3 мая сообщила журналистам ее директор Елена Чупракова.

Цитата из видео «Снова «улетела!» Стало извесно об отъезде Аллы Пугачевой» Алла Пугачева

«Да», — сказала он в ответ на вопрос журналистов ТАСС о подлинности сведений о прибытии артистки в российскую столицу.

Вместе с тем Чупракова не назвала причин приезда Пугачевой и не смога подтвердить, собирается ли певица быть на похоронах модельера Валентина Юдашкина, скончавшегося 2 мая.

«Газета. Ru» приводит мнение помощника модельера Вячеслава Зайцева Николая Головина, который допустил, что Пугачева могла прилететь в Москву, чтобы посетить церемонию прощания с Юдашкиным. При этом собеседник агентства считает, что певицы не будет на похоронах Зайцева, который ушёл из жизни 30 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля газета «Комсомольская правда» написала о том, что Пугачёва собирается из-за проблем с сердцем уехать из Израиля с его жарким климатом. По информации окружения артистки, певица хочет до осени находиться в латвийской Юрмале, поскольку для нее якобы климат в этом городе более комфортный.