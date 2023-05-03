В Госдуму внесли поправки о выборах в новых регионах России в период военного положения

Москва, , 23:01 — REGNUM В Государственную Думу внесли поправки к закону о военном положении, касающиеся проведения выборов в четырех новых российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении уточняется, что нововведения требуются для согласования законодательных актов с целью проведения выборов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, в которых военное положение ввели еще до воссоединения с Россией.

Такой правовой режим не позволяет провести выборы в органы государственной власти и местного самоуправления в этих российских субъектах. Вместе в тем законы о воссоединении с Россией были внесены пункты о проведении выборов осенью 2023 года.

Именно это противоречие должно быть устранено, и у граждан перечисленных регионов появиться возможность проголосовать.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что избирательный процесс в Донецкой Народной Республике следует урегулировать законодательно перед выборами в 2023 году. 27 апреля он объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы ДНР. Пушилин отметил, что принял такое решение, поскольку чувствует ответственность за ситуацию в регионе.