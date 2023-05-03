Трамп рассказал о настоящей причине отказа Байдена от поездки на коронацию Карла III

Лондон, , 22:49 — REGNUM Действующий президент США Джозеф Байден не поедет на коронацию нового короля Великобритании Карла III, потому что для него такая поездка будет нелёгкой и поэтому он предпочтет спать. Такое предположение сделал экс-глава белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу GBNews в Великобритании.

Трамп ) Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, он физически не сможет это сделать, это тяжело ему физически… Он должен быть здесь, как представитель нашей страны… Это очень неуважительно… Думаю, что если кто-то в качестве президента США будет спать вместо визита на коронацию, то это очень плохое дело», — пояснил Трамп.

Бывший американский лидер уточнил, что он обязательно поехал бы на коронацию, если бы занимал пост главы государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что отказ президента США Байдена присутствовать в Великобритании на церемонии коронации Карла III будет рассматриваться консервативными парламентариями как «удар в спину» Лондону.