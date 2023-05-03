Лондон, 3 мая, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Действующий президент США Джозеф Байден не поедет на коронацию нового короля Великобритании Карла III, потому что для него такая поездка будет нелёгкой, и поэтому он предпочтет спать. Такое предположение сделал экс-глава белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу GBNews в Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Я думаю, он физически не сможет это сделать, это тяжело ему физически… Он должен быть здесь, как представитель нашей страны… Это очень неуважительно… Думаю, что если кто-то в качестве президента США будет спать вместо визита на коронацию, то это очень плохое дело», — пояснил Трамп.

Бывший американский лидер уточнил, что он обязательно поехал бы на коронацию, если бы занимал пост главы государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что отказ президента США Байдена присутствовать в Великобритании на церемонии коронации Карла III будет рассматриваться консервативными парламентариями как «удар в спину» Лондону.