Французский политик рассказал о роли американских ястребов в атаке дронов на Кремль

Париж, , 22:32 — REGNUM Американские «ястребы» стоят за атакой беспилотников на Кремль. Такое заявление сделал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо 3 мая в своём Twitter.

Флориан Филиппо Gauthier Bouchet

«Атака дронов на Кремль: это работа под чужим флагом американских ястребов, желающих 3-й мировой войны?! Эти сумасшедшие люди готовы на все! Они уже взорвали «Северный поток»!» — такую запись сделал Филиппо в своём микроблоге.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевский режим предпринял в ночь на 3 мая попытку нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина. Как сообщила пресс-служба главы государства, на Кремль были нацелены два беспилотных летательных аппарата. Действиями военных и спецслужб аппараты были выведены из строя с применением систем радиолокационной борьбы. После падения беспилотников и разлёта осколков на территории Кремля пострадавших нет.

Уточняется, что главы государства в момент атаки на Кремль в резиденции не было. График его работы изменений не претерпел, российский лидер продолжил работу в обычном режиме.