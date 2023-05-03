Вашингтон, 3 мая, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Объем американской военной помощи Украине с начала работы Джо Байдена в качестве президента США составил $36,4 млрд, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Кроме того, ведомство оценило совокупный размер подобной поддержки с начала специальной военной операции. Она равняется $35,7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля американский бизнесмен и владелец компании Twitter Илон Маск написал о том, что передал в помощь Украине $100 млн. 26 апреля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Запад стремится к тому, чтобы на европейском континенте началась война.

При этом США не желают, чтобы конфликт приблизился к американской территории.