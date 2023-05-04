Ставка на «зелёную энергетику», которую сделала Европа, ведёт к тому, что зелени в Старом Свете становится меньше — леса будут восприниматься как источник топлива. Увлечение возобновляемыми источниками энергии, борьба с АЭС и демонстративный разрыв энергетических контактов с Россией — всё это в совокупности заводит Европу всё дальше в тупик, замечают эксперты.

Олег Кривошапов, , 10:26 — REGNUM Возобновляемые источники энергии, на которые давно и безоговорочно сделала ставку объединенная Европа, не способны полностью заместить ядерную энергетику. Более того, попытки найти альтернативу пока ведут лишь к потере лесного массива. На это обстоятельство указал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Лес Иван Шилов © ИА REGNUM

«За последние 20 лет Европа уже потеряла четверть всех своих лесов из-за увеличения заготовок, поскольку 60% возобновляемой энергии производится за счет биомассы, почти половину из которой дают леса», — отметил секретарь Совбеза в интервью «Известиям» 3 мая.

Европейские чиновники, игнорируя доводы профессионалов о перспективности сотрудничества с Россией в энергетической сфере, настойчиво продавливают так называемую экологическую повестку, которая в реальности лишает ЕС перспективы обеспечить безопасность в энергетике, констатировал Патрушев.

О том, что Европа, стремясь к независимости от российских энергоносителей (и вообще — от классических источников энергии в пользу «зеленых» и альтернативных), переходит на не самое экологичное топливо, дрова, — говорить, конечно рано. Но тенденция к этому есть. «Цены на древесные пеллеты во Франции почти удвоились, до 600 евро за тонну, и есть признаки панической закупки самого «базового» топлива в мире», — в октябре 2022 года, в преддверии европейского отопительного сезона отмечало Bloomberg. Венгрия тогда запретила экспорт пеллет, Румыния на полгода ограничила цены на дрова. А в Берлине «кризис создаёт тревожные воспоминания о запустении после Второй мировой, когда «из-за нехватки топлива жители срубили почти все деревья в центральном парке Тиргартен для отопления».

«Люди отчаянно нуждаются в древесине, и они покупают больше, чем обычно», — сказал Bloomberg норвежский бизнесмен Тронд Фьортофт, владелец фирмы по продаже древесины Kortreist Ved (Норвегия, Швеция и Финляндия остаются главными хозяевами лесных запасов Европы). «Обычно это происходит, когда начинает холодать… Но в этом году это началось в июне» — примерно в то время, когда Россия сократила поставки газа, цитировало предпринимателя Bloomberg.

Женщина заготавливает дрова на зиму © Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press

Недовольны все

Полное «облысение» — исчезновение лесов Европе пока не грозит, полагает германский политолог Александр Рар. Но, заметил он, сам по себе курс на переход к «зеленой энергетике» уже изрядно раздражает европейцев, и в особенности немцев. Ведь именно в Берлине (где партия «Зеленых» входит в правящую коалицию) всерьез взялись за «радикальное внедрение зелёных технологий в собственную промышленность и экономику».

Недовольны фермеры — в связи с производством возобновляемой энергии за счет биомассы, которую упомянул и Патрушев.

«Но экономика «зелёной сделки» ориентируется в том числе на производство биогазов для выработки энергии. А для производства биомассы используются в большом объёме сельскохозяйственные площади, чем и недовольны аграрии», — пояснил Рар ИА REGNUM. Понимая, что земли для производства биомассы в Европе недостаточно, «немцы и другие европейцы судорожно ставят повсюду ветряные генераторы, которые, в свою очередь, перестают работать в отсутствие ветра».

Но некоторые граждане ФРГ и других стран ЕС недовольны таким развитием «зелёного прогресса». «Европейцы в судебном порядке пытаются остановить массовое «воздвижение» генераторов у себя под носом», — утверждает эксперт. «Кроме того, большие протесты в Германии вызывают требования «зелёных» политиков в скором будущем полностью запретить в стране газовое и мазутное отопление». Запретить также, по словам Рара, планируют и классические открытые камины.

Дополнительную сложность создаёт то, что в Германии из «зелёных» соображений закрыли последние три АЭС. Об этом ИА REGNUM напомнил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Один из аспектов этой недальновидной политики состоит в пренебрежительном отношении к ядерной энергетике — одному из самых экологически чистых способов генерации, отмечал в своём интервью Патрушев. Происходящее в последнее время сокращение генерирующих мощностей в Европе, прежде всего в Германии, угрожает экономике производств, которая требует существенных энергозатрат.

Атомная электростанция Isar 2 в Баварии © Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Тёплая зима и её последствия

Зима 2022–23 годов в Европе выдалась тёплой, что, с одной стороны, хорошо, отмечает Юшков. Это позволило странам континента сэкономить те самые энергозатраты — не тратиться на газ. Но с другой стороны, для «чистой» энергетики это пошло не в плюс.

«Зима, которую «проскочили» европейцы, была тёплой — следовательно, была без снега. А значит, воды для водохранилищ осталось крайне мало. Поэтому гидроэлектростанции будут работать, видимо, хуже, чем обычно. Если ещё и повторится засуха, как в прошлом году, «гидро» вообще не будет толком вырабатывать электроэнергию», — указал специалист.

В прошлом году засуха сопровождалась безветренной погодой, и ветряные электростанции, соответственно, вырабатывали меньше энергии. В такой ситуации приходится сжигать больше газа и угля, указал эксперт.

«Поэтому расслабляться европейцам рано, они всё равно в зоне риска, — делает вывод Юшков. — Опять же, неизвестно, какой будет следующая зима. Но даже подготовка к следующему отопительному сезону может оказаться проблематичной, если они сейчас не начнут активную закачку газа в хранилища», — заметил Юшков.

Всё-таки газ. Дорогостоящий

Германия, вопреки громким заявления «зелёных», не сможет обойтись без природного газа, уверен Рар. «В том числе и газа, даже сжиженного, из России, — уточняет он. — Хотя Европа до 2040 года хочет наотрез отказаться от всех углеводородов, энергию добывать только из обновляемых источников не получится. Европа в этом плане будет несколько десятков лет зависеть от крупных поставок энергоносителей извне. В том случае, если произойдёт полный разрыв с Россией, то газ Европа будет в приличных объемах закупать в сжиженном виде в Америке».

Страны Евросоюза сначала из-за санкционного противостояния с Россией, а затем и из-за подрыва «Северных потоков», как известно, сделали ставку на сжиженный природный газ (СПГ). Но цены на это топливо нестабильны и в последние годы ползут вверх. В середине 2021-го СПГ стоил около 30–35 евро за мегаватт-час. Затем случился глобальный энергетический кризис, и цена подскочила, в том числе из-за интенсивного пополнения подземных хранилищ газа (ПХГ). К августу прошлого года цена за СПГ, доставляемый в Европу на судах-газовозах, поставила рекорд — 340 евро за мегаватт-час.

Терминал для приема сжиженного природного газ на северо-востоке Германии © Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

«При этом США и Евросоюз выработали новую модель «клуба сырьевых держав», которая будет представлена на саммите «Большой семерки» (G7) во второй половине мая и которая, по их замыслу, сможет стабилизировать энергетическую политику Запада. Предполагается диверсифицировать направления поставок ресурсов (включая и газ) таким образом, чтобы получать их исключительно из прозападных стран, например — из Австралии», — отмечает Рар. Цена политического решения очевидна — ресурсы будут впредь только дорожать.

Не следует забывать, что на рынке сжиженного газа у европейцев есть конкурент с хорошим аппетитом — Китай. «Сейчас Китай снял коронавирусные ограничения, наращивает темпы потребления энергии и начинает конкурировать с Европой за СПГ, — отмечает Юшков. — Если и европейцы, и китайцы будут, готовясь к отопительному сезону, активно скупать газ с рынка, то придется платить всё больше и больше, стараясь сделать так, чтобы конкурентам газ не достался, а достался самим». А это значит — нынешние высокие цены вряд ли упадут. Новых объемов СПГ на рынке нет, утверждает Юшков. «Сколько их было, столько и осталось», — говорит он. Придётся бороться за те объемы, что есть, и Китай здесь для европейцев — безусловная угроза.

Сейчас в ЕС идет процесс создания единой компании-закупщика газа для того, чтобы гарантированно заполнить подземные хранилища к будущей зиме, добавляет Юшков. Но деятельность этого единого закупщика также может привести к росту цен. «Ведь получается, что он должен прийти на рынок и по любым ценам купить нужные объёмы», — поясняет эксперт.

Конкуренция на мировом рынке, превратности погоды и необходимость гарантировать заполнение хранилищ в очередной раз ставят Европу в затруднительное положение. Неизвестно, как сложится общая ситуация и до каких высот поднимутся цены на газ, который по большей части придется везти морем (возможно, и из Австралии). Однако едва ли Евросоюз, ведомый нынешней брюссельской бюрократией, пойдёт на пересмотр «зелёной повестки» или отказ от противостояния с Россией, несмотря на пагубность такой политики. Даже в условиях жесточайшей нехватки энергоресурсов и их заоблачной стоимости.