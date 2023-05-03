Хельсинки, 3 мая, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Объём военной помощи, которую Киеву оказали страны Северной Европы, составил 4,4 млрд евро. Об этом 3 мая объявили в совместном заявлении лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции после встречи в Хельсинки.

Axel Heimken/dpa/Global Look Press Танки Leopard

«Пожертвовали различные системы вооружений, в том числе дорогостоящие системы ПВО, основные боевые танки Leopard, боевые бронированные машины, а также артиллерийские системы и боеприпасы», — говорится в документе.

В нём также отмечено, что военная помощь Киеву будет продолжаться. В Европе учитывают наиболее важные потребности для Украины. Кроме того, северные страны отправляют на Украину гуманитарную помощь. Её объём превысил 1,5 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины посетил встречу лидеров северных европейских стран в Хельсинки. Он выступил там и заявил, что ВСУ получат от Запада истребители, если начнут наступать.