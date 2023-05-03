Москва, 3 мая, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ РФ предотвратили покушение на главу Крыма Сергея Аксёнова и других руководителей полуострова, которое готовила украинская разведка. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба ведомства.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС Задержание агентов главного управления разведки минобороны Украины, которые планировали серию терактов и покушений в Крыму

«В качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксёнов, председатель парламента Константинов В. А. и мэр города Ялта Павленко Я. П., а также элементы транспортной инфраструктуры полуострова», — говорится в релизе ФСБ.

По данным спецслужбы, организацией терактов напрямую руководили связной начальника ГУР Кирилл Буданов и офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, являющийся заместителем главы офиса украинского президента.

Правоохранители задержали группу злоумышленников. У них изъяли взрывные устройства, детонаторы к ним, механизмы на радиоуправлении, трекеры для слежки.

Задержанный Александр Литвиненко признался, что через Турцию и Грузию ввозил в Крым из Болгарии электроплиты с компонентами взрывчатки. По территории РФ плиты возили российские граждане, не подозревавшие о назначении грузов. Литвиненко также помогал следить за мэром Ялты. Чтобы исключить прямой контакт, злоумышленники передавали друг другу вещи с помощью сервиса «Авито».

Взрывчатка, которую изъяли у задержанных, идентична той, что применили при теракте на Крымском мосту.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая к Кремлю подлетели два летальных аппарата. Их вывели из строя. Москва расценила эту атаку как покушение на президента РФ Владимира Путина. Инцидент обошёлся без пострадавших. В США заявили, что считают допустимым для Киева совершать подобные теракты.