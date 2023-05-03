Рогов: ВСУ начали атаку на ореховском направлении в Запорожской области
Мелитополь, 3 мая 2023, 21:18 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали атаку на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил ТАСС 3 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На ореховском направлении идет атака», — сказал он.
По словам Рогова, с той стороны участвуют бронетехника и бронетранспортеры, танки. Работают минометы и артиллерия.
«Как минимум подбит один танк и один БТР у противника. Сейчас идет бой, мотострелки и наши две линии обороны в бою», — сообщил Рогов.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая Владимир Рогов заявил, что ВС России нанесли удар по месту, где проходили подготовку военнослужащие ВСУ, что привело к значительным потерям украинской стороны. По его информации, солдаты ВСУ проходили боевое обучение у реки Мокрой на территории временно оккупированного украинскими войсками города Запорожья. Обучение проводили иностранные инструкторы.