Мелитополь, 3 мая, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали атаку на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил ТАСС 3 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Андрей Рубцов/ТАСС Военнослужащие ВС России у 240-мм самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО

«На ореховском направлении идет атака», — сказал он.

По словам Рогова, с той стороны участвуют бронетехника и бронетранспортеры, танки. Работают минометы и артиллерия.

«Как минимум подбит один танк и один БТР у противника. Сейчас идет бой, мотострелки и наши две линии обороны в бою», — сообщил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая Владимир Рогов заявил, что ВС России нанесли удар по месту, где проходили подготовку военнослужащие ВСУ, что привело к значительным потерям украинской стороны. По его информации, солдаты ВСУ проходили боевое обучение у реки Мокрой на территории временно оккупированного украинскими войсками города Запорожья. Обучение проводили иностранные инструкторы.