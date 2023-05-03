Вашингтон, 3 мая, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российская разведка провела превосходную операцию по ликвидации девяти украинских бригад. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Поражение цели

«Российская разведка действует отлично», — сказал Макгрегор.

Экс-советник главы Пентагона отметил, что российская разведка располагают точными сведениями о центрах управления украинских бригад.

Кроме того, он подчеркнул, что США также предоставляют информацию Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая на брифинге Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. По сообщению Минобороны, действия ВС России нарушили работу предприятий по выпуску боеприпасов, вооружения и техники для ВСУ.