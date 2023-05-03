Алаудинов: «Ахмат» и бойцы группировки войск «Юг» выбивают ВСУ с позиций на меловом заводе в ЛНР

Грозный, , 20:42 — REGNUM Российские военные спецназа «Ахмат» и группировки войск «Юг» зашли на территорию мелового производства в Белогоровке на кременском направлении в ЛНР. Об этом РИА Новости сообщил командир Апты Алаудинов.

Апты Алаудинов Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, российские военные отодвинули бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на 1,5 км.

«Пять суток назад… пошли в наступление на белогоровском направлении», — рассказал Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» уточнил, что на данный момент подразделения российских сил находятся на территории мелового завода. Военные выбивают военных ВСУ с позиций на меловом заводе и из прилегающих лесопосадок.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 3 мая заявил, что системы противовоздушной обороны России в зоне проведения специальной военной операции перехватили управляемую авиационную бомбу JDAM производства США. Также он добавил, что за прошедшие сутки удалось уничтожить 16 украинских беспилотников.