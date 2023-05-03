Грозный, 3 мая, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Российские военные спецназа «Ахмат» и группировки войск «Юг» зашли на территорию мелового производства в Белогоровке на кременском направлении в ЛНР. Об этом РИА Новости сообщил командир Апты Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Апты Алаудинов

По его словам, российские военные отодвинули бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на 1,5 км.

«Пять суток назад… пошли в наступление на белогоровском направлении», — рассказал Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» уточнил, что на данный момент подразделения российских сил находятся на территории мелового завода. Военные выбивают военных ВСУ с позиций на меловом заводе и из прилегающих лесопосадок.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 3 мая заявил, что системы противовоздушной обороны России в зоне проведения специальной военной операции перехватили управляемую авиационную бомбу JDAM производства США. Также он добавил, что за прошедшие сутки удалось уничтожить 16 украинских беспилотников.