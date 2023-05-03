На опорах ЛЭП в Тверской области обнаружили четыре взрывных устройства

Тверь, , 20:38 — REGNUM Взрывные устройства обнаружили на опорах линий электропередачи (ЛЭП) в Тверской области, сообщил Telegram-канал 112.

ЛЭП Анна Рыжкова ИА REGNUM

По информации источника, речь идёт о четырёх взрывных устройствах.

«Одну из мин нашли недалеко от дороги возле посёлка Мишкино. Коробка 14 на 6 сантиметров с проводами была прикреплена к металлоконструкции на высоте нескольких метров», — говорится в сообщении.

При обследовании соседних опор ЛЭП силовики обнаружили ещё три устройства.

Сейчас находками занимаются сапëры.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая сотрудники Росгвардии обнаружили на опорах линий электропередачи (ЛЭП) под Санкт-Петербургом шесть предметов, похожих на взрывные устройства. По информации источника, на место выехали сотрудники ФСБ, полиции и группы разминирования.

На территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области 1 мая подорвали опору линии электропередачи. Глава региона Александр Дрозденко рассказал, что одна опора линии электропередачи подорвана, на второй нашли неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство.

Губернатор уточнил, что в результате произошедшего не была нарушена подача электроэнергии в населённые пункты и электроснабжение гражданской инфраструктуры. Позже в ФСБ уточнили, что обезвреженная бомба, снятая с опоры ЛЭП, имела электронный блок управления. Подрыв опоры ЛЭП квалифицировали как диверсию.