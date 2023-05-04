Москва, , 07:18 — REGNUM За январь–март 2023 года Московский инструментальный завод (МИЗ) увеличил объем выпуска металлообрабатывающего инструмента на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошло года. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Московский инструментальный завод Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Локальные заводы успешно решают задачи по замещению на рынке продукции, которую раньше поставляли зарубежные компании. Так, столичное предприятие по производству высокоточного металлообрабатывающего инструмента увеличило выпуск в январе–марте этого года на 28% в стоимостном выражении по сравнению с первым кварталом 2022-го», — заявил Овчинский. Он добавил, что завод планирует и дальше увеличивать объем выпуска. Так, предприятие планирует увеличить выпуск продукции на 20% в связи с увеличением количества заказов.

В 2019 году Московский инструментальный завод отметил свое 100-летие. Основными заказчиками МИЗ являются предприятия машиностроительной отрасли, авиа — и двигателестроения, трубные заводы, компании нефтегазового сектора из России, Белоруссии и Казахстана.