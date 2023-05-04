Москва, 4 мая, 2023, 07:18 — ИА Регнум. За январь–март 2023 года Московский инструментальный завод (МИЗ) увеличил объем выпуска металлообрабатывающего инструмента на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошло года. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московский инструментальный завод

«Локальные заводы успешно решают задачи по замещению на рынке продукции, которую раньше поставляли зарубежные компании. Так, столичное предприятие по производству высокоточного металлообрабатывающего инструмента увеличило выпуск в январе–марте этого года на 28% в стоимостном выражении по сравнению с первым кварталом 2022-го», — заявил Овчинский. Он добавил, что завод планирует и дальше увеличивать объем выпуска. Так, предприятие планирует увеличить выпуск продукции на 20% в связи с увеличением количества заказов.

В 2019 году Московский инструментальный завод отметил свое 100-летие. Основными заказчиками МИЗ являются предприятия машиностроительной отрасли, авиа — и двигателестроения, трубные заводы, компании нефтегазового сектора из России, Белоруссии и Казахстана.