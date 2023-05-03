Екатеринбург, , 20:23 — REGNUM Футболисты московского клуба ЦСКА на выезде обыграли соперников из «Урала» в ответной встрече со счётом 2:1 и прошли в финал этапа «Путь РПЛ» Кубка России. Игра состоялась 3 мая в Екатеринбурге.

Игроки ЦСКА © Павел Лисицын/РИА Новости

Первый гол в ворота хозяев забил Хесус Медина на третьей минуте второго тайма. Уральская команда ответила на 51-й минуте, мяч забил Рай Влут с пенальти. Автором победного гола стал Фёдор Чалов на 57-й минуте.

Предыдущая встреча ЦСКА и «Урала» прошла 19 апреля и завершилась со счётом 1:1.

Московская команда первой прошла в финал. «Урал» также сможет пройти дальше, но нужно будет сыграть с победителем матча между «Краснодаром» и «Акроном» из Тольятти, который определится сегодня, 3 мая.

Формат Кубка России проходит с разделением на две стадии «Путь РПЛ» и «Путь регионов».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России решило упростить получение карты болельщика. Идентификацию детей до 14 лет разрешат проводить удалённо. Новые правила начнут действовать с 26 мая.