Донецк, 3 мая, 2023, 20:19 — ИА Регнум. ВСУ провели массированный обстрел Донецка. Об этом 3 мая сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Сергей Батурин/РИА Новости Последствия обстрела Донецка

«Петровский и Кировский районы под массированным обстрелом. Подробности уточняются», — написал глава города.

Он призвал жителей не покидать укрытия, так как обстрел может повториться. Также Кулемзин сообщил, что в Петровском районе обнаружили мины ПФМ-1 «Лепесток».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая ВСУ запустили по Донецку семь снарядов калибром 155 мм. Также украинская сторона обстреляла в тот день в ДНР Горловку и Михайловку. ВСУ обстреливает мирные объекты.