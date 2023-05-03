Белград, 3 мая, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил 3 мая, что подростка, устроившего стрельбу в одной из школ Белграда, поместили в психиатрическую клинику.

EPA/ANDREJ CUKIC/ТАСС Полицейские и женщины возле школы имени Владислава Рыбникара, где подросток открыл стрельбу по сверстникам

«Отныне мальчик находится в особом месте, его поместят в специальную часть психоневрологического диспансера», — процитировало главу Сербии издание «Вечерне новости».

Вучич назвал инцидент большой трагедией и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Президент отметил, что семья стрелявшего мальчика является едва ли не образцовой, а сам он был одним из лучших учеников школы. Вместе с отцом он практиковался в стрельбе, но предположить, к чему это может привести, никто не мог.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 мая семиклассник открыл стрельбу в школе в Белграде. Инцидент произошёл около восьми часов утра, и в результате него погиб школьный охранник и получили ранения учитель и несколько учеников. Стрелка задержала полиция. По данным правоохранителей, семиклассник планировал атаку в течение месяца и даже имел список жертв и план здания. В его рюкзаке обнаружили пистолет с патронами калибра 9 мм.

Как позднее заявил глава сербского МВД Братислав Гашич, задержали и отца устроившего стрельбу школьника. Оказалось, что оружие, найденное у семиклассника, легально принадлежит его отцу и, по его словам, всегда хранилось в сейфе.