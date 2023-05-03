Блинкен заявил, что Россия не готова вести переговоры по Украине
Вашингтон, 3 мая 2023, 19:52 — REGNUM Вашингтон считает, что Россия пока не готова вести мирные переговоры по Украине. Об этом 3 мая заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете The Washington Post.
Он оценил вероятность того, что мирные переговоры начнутся при посредничестве Китая. По мнению Блинкена, этого не произойдёт, пока президент России Владимир Путин не примет соответствующего решения, но в США пока не видят признаков такого разворота событий.
«Имеется ноль свидетельств того, что Россия готова заниматься значимой дипломатией. Наоборот, мы видим ужасающий натиск», — сказал госсекретарь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Китае сообщили о планах создать специальную делегацию по урегулированию кризиса на территории Украины. Её возглавит экс-посол Китая в России Ли Хуэй.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что в Москве хорошо знают и высоко ценят профессионализм Ли Хуэя. Российская сторона приветствует стремление Пекина способствовать урегулированию конфликта дипломатическим путём.