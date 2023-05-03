Вашингтон, 3 мая, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Вашингтон считает, что Россия пока не готова вести мирные переговоры по Украине. Об этом 3 мая заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете The Washington Post.

OLIVIER HOSLET/POOL/EPA/ТАСС Энтони Блинкен

Он оценил вероятность того, что мирные переговоры начнутся при посредничестве Китая. По мнению Блинкена, этого не произойдёт, пока президент России Владимир Путин не примет соответствующего решения, но в США пока не видят признаков такого разворота событий.

«Имеется ноль свидетельств того, что Россия готова заниматься значимой дипломатией. Наоборот, мы видим ужасающий натиск», — сказал госсекретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Китае сообщили о планах создать специальную делегацию по урегулированию кризиса на территории Украины. Её возглавит экс-посол Китая в России Ли Хуэй.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в Москве хорошо знают и высоко ценят профессионализм Ли Хуэя. Российская сторона приветствует стремление Пекина способствовать урегулированию конфликта дипломатическим путём.