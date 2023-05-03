Бизнес-центр «Дукат Плейс 3» в Москве эвакуировали
Бизнес-центр «Дукат Плейс 3» в центре Москвы эвакуировали из-за сообщения о гранате
Москва, 3 мая, 2023, 19:46 — ИА Регнум. В Москве из-за сообщения о гранате эвакуировали бизнес-центр «Дукат Плейс 3» на улице Гашека, сообщил Telegram-канал 112.
Марина Каширская ИА REGNUM
Эвакуационный выход
«Бизнес-центр «Дукат Плейс 3» на улице Гашека в центре Москвы эвакуировали из-за гранаты», — говорится в публикации.
Экстренные службы выехали на место.
Бизнес-центр «Дукат Плейс 3» расположен вблизи станций метро «Белорусская», «Маяковская» и «Пушкинская». В нём расположены несколько компаний, детский сад и кафе.