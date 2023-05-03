Москва, 3 мая, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Сам факт того, что в западных СМИ всё чаще звучат голоса «в пользу мира», говорит о том, что у Запада «что-то не срастается с наступлением ВСУ», — сказал ИА REGNUM офицер танковых войск в отставке, военный эксперт Александр Михайловский. Так он прокомментировал несколько вышедших почти одновременно комментариев высокопоставленных отставных офицеров стран НАТО с пессимистическими для Киева прогнозами о ходе развития ситуации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Специалист отметил, что участились случаи применения российскими войсками управляемых вооружений, что, кстати, и отмечают эксперты из числа отставников.

«Есть шанс, что применение высокоточных боеприпасов похоронит идею наступления ВСУ ещё до его начала. И если так, то нужно готовить аудиторию к провалу наступательного плана и заранее создавать некие комитеты по разработке мирного плана», — полагает Михайловский.

Так, бывший офицер британской разведки Филипп Ингрэм в интервью Newsweek признал, что удары ВКС России по стратегическим военным объектам на Украине могли повлиять на готовность ВСУ к наступательным действиям. Отставной разведчик упомянул авиаудары по складам боеприпасов и объектам оборонной промышленности. Newsweek указывает, что российская авиация поразила химическое предприятие в Павлограде Днепропетровской области, которое участвует в разработке противокорабельных крылатых ракет «Ольха-М» и «Нептун». Кроме того, Павлоград находится «в стратегически важном районе, через который может пройти контрнаступление на Крым», отмечает Newsweek.

Российская авиация уничтожила ряд важных кадровых офицеров ВСУ и стратегические значимые объекты Киева, отметил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своём блоге на YouTube. Эксперт перечислил удары по штабам девяти бригад ВСУ и по железнодорожной станции в Краматорске, где украинские военные «скопили 200 тонн боеприпасов», отмечает РИА «Новости».

Примечательно, что такие «непопулярные» на Западе идеи озвучивают именно отставные, а не действующие офицеры, указал Михайловский. По его мнению, к голосу отставников могут прислушаться, если ситуация на Украине будет стремительно развиваться не в пользу Запада.

«На Западе существует своего рода традиция, когда «запасное» мнение озвучивают отставники, — отметил собеседник. — Это могут быть бывшие главы государств, бывшие члены парламента или, как в данном случае, отставные военные. Делается это для того, чтобы всегда был план «Б». Если план «А» — поддержка Украины и «война до победы» не удаётся, можно перейти к мирному плану. В этом случае «отставники» могут получить должности в условных комитетах по мирному урегулированию, потому что они эти идеи заранее продвигали».

Как ранее сообщил ТАСС, воздушно-космические силы России получили фугасные бомбы ФАБ-250 с новым оснащением и навигационными системами. Бомбы активно применяются самолётами Су-34 для поражения объектов на расстоянии до 80 км.

Неспособность украинской армии ответить на мощные ракетные удары со стороны Вооружённых сил России не внушает надежды на успех готовящегося контрнаступления. Об этом на своём YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Военный эксперт Андрей Марочко 2 мая заявил, что на отдельных направлениях в зоне СВО потери ВСУ в личном составе, вооружении и технике на краснолиманском и купянском направлениях удвоились. Так, в автомобильной технике потери ВСУ выросли в два раза — с 53 до 102 единиц, в личном составе практически на 1 тыс. военнослужащих ВСУ и наёмников ― с 3,1 тыс. до 4 тыс., отметил Марочко.