Киев, , 19:43 — REGNUM В Одессе начали процесс переименования топонимов, названия которых связаны с Россией, СССР и Белоруссией. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе местного городского совета.

Парк Победы в Одессе (сс) Vasyatka1

Всего таких топонимических объектов в городе насчитывается почти 200. В ходе сегодняшней сессии депутаты поддержали переименование семи улиц, названных в том числе в честь российских военных, общественных и культурных деятелей.

Кроме того, решили назвать аллеи парка Победы, одного из главных паков города, в честь подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). Они будут носить имена пограничников, Национальной гвардии Украины, сил специальных операций, воздушных сил, сухопутных войск, военно-морских сил, десантно-штурмовых войск, Территориальной обороны ВСУ, Нацполиции Украины и волонтёров.

Также, по данным горсовета, депутаты приняли решение о переименовании двух районов Одессы, которые назывались в честь российских военных, — Малиновский и Суворовский. Их переименовали в Пересыпский и Хаджибейский соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР. Документ, получивший название «деколонизационный закон», Верховная рада приняла в марте текущего года.

Принятие законов о декоммунизации, а также переименование городов и улиц началось на Украине в 2015 году. В 2022 году борьба стала включать названия, связанные с Россией, а также демонтаж памятников людям, связанным с Россией.

В городе Запорожье, который временно находится под контролем киевского режима, уже переименовали 50 улиц, названия которых связаны с Россией и СССР. В частности, улица Молодогвардейская станет Люботинской, улица Сахалинская — Слобожанской, Тульская — Конотопской, Дальневосточная — Фазановой, Челябинская — Ирпенской. В дальнейшем в городе планируется переименовать ещё 200 улиц.