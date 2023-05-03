Белград, 3 мая 2023, 19:38 — REGNUM Устроивший стрельбу в школе в Белграде не понесет уголовного наказания, сообщила 3 мая сербская газета «Вечерне новости».

Полицейские блокируют улицу возле школы имени Владислава Рыбникара, где подросток открыл стрельбу по сверстникам
Полицейские блокируют улицу возле школы имени Владислава Рыбникара, где подросток открыл стрельбу по сверстникам
© EPA/ANDREJ CUKIC/ТАСС

По её данным, в соответствии с законом о несовершеннолетних правонарушителях и уголовной защите школьник, устроивший стрельбу в Белграде, не подлежит уголовной ответственности, так как ему ещё не исполнилось 14 лет.

Как сообщало 3 мая ИА REGNUM, в столице Сербии Белграде задержали семиклассника, открывшего стрельбу в начальной школе. В результате стрельбы погибли восемь детей и работник службы безопасности, ещё шестеро учеников и один учитель получили ранения. Предполагается, что стрелявший был под воздействием наркотиков.

По данным следствия, стрельба в школе в Сербии планировалась школьником целый месяц. У него нашли список жертв и план здания. В рюкзаке задержанного сотрудники полиции нашли четыре «коктейля Молотова». Также у задержанного нашли пистолет калибра 9 мм с тремя обоймами и малокалиберный пистолет.

Правительство Сербии приняло решение о трёхдневном трауре начиная с 5 мая.