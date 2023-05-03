Устроивший стрельбу в школе в Белграде семиклассник не понесет уголовного наказания

Белград, , 19:38 — REGNUM Устроивший стрельбу в школе в Белграде не понесет уголовного наказания, сообщила 3 мая сербская газета «Вечерне новости».

Полицейские блокируют улицу возле школы имени Владислава Рыбникара, где подросток открыл стрельбу по сверстникам © EPA/ANDREJ CUKIC/ТАСС

По её данным, в соответствии с законом о несовершеннолетних правонарушителях и уголовной защите школьник, устроивший стрельбу в Белграде, не подлежит уголовной ответственности, так как ему ещё не исполнилось 14 лет.

Как сообщало 3 мая ИА REGNUM, в столице Сербии Белграде задержали семиклассника, открывшего стрельбу в начальной школе. В результате стрельбы погибли восемь детей и работник службы безопасности, ещё шестеро учеников и один учитель получили ранения. Предполагается, что стрелявший был под воздействием наркотиков.

По данным следствия, стрельба в школе в Сербии планировалась школьником целый месяц. У него нашли список жертв и план здания. В рюкзаке задержанного сотрудники полиции нашли четыре «коктейля Молотова». Также у задержанного нашли пистолет калибра 9 мм с тремя обоймами и малокалиберный пистолет.

Правительство Сербии приняло решение о трёхдневном трауре начиная с 5 мая.