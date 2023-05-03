Всемирный банк избрал президентом бывшего гендиректора Mastercard
Вашингтон, 3 мая 2023, 19:38 — REGNUM Всемирный банк избрал нового президента сроком на следующие пять лет. Им оказался бывший гендиректор Mastercard Аджай Банга.
«Совет директоров Всемирного банка избрал Аджая Бангу президентом на следующие пять лет», — сообщила финансовая организация в распространённом пресс-релизе.
Банга вступает в свои полномочия со 2 июня. Помимо управления Mastercard, он также занимал пост вице-председателя General Atlantic.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что кандидатуру Банги на пост главы Всемирного банка предложил президент США Джо Байден. В пользу выдвинутой им кандидатуры говорят опыт руководства Бангой крупными компаниями и уникальные способности кандидата, подчеркнул американский лидер.