Москва, , 19:23 — REGNUM В Москве пройдут учения по тушению пожара в высотном здании. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. По его словам, проведение учений позволит отработать на практике алгоритм действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и протестировать новые методы реагирования, а также провести испытания новейшего оборудования и техники. Учения запланированы на 5 мая.

Пожарные учения Николай Хижняк © ИА REGNUM

«Пожарные и спасатели совместно с городскими службами отработают действия по локализации и ликвидации пожара в высотном здании, оперативной эвакуации людей, — рассказал Пётр Бирюков. — Такие учения проводятся регулярно в разных точках города».

Местом проведения учений выбрано строящееся здание в Шмитовском проезде. Заместитель мэра отметил, что для отработки тушения пожара будут привлечены современные вертолёты, оборудованные системой горизонтального, вертикального и бокового пожаротушения.