В Берлине мужчина порезал ножом двух девочек семи и восьми лет

Берлин, , 19:23 — REGNUM В Берлине ранены двое детей. На учениц прямо во дворе школы напал неизвестный мужчина. Об этом 3 мая сообщили в полиции столицы Германии.

Полиция Берлина © IMAGO/Metodi Popow/ТАСС

Уточняется, что инцидент произошёл в районе Нойкёльн. Ранения получили двое детей семи и восьми лет.

«Они находятся в больнице», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства в Twitter.

При этом состояние одной из пострадавших медики оценивают как критическое.

Нападавшего задержали, предполагаемое оружие преступление изъяли. Как сообщила газета Berliner Zeitung, по словам свидетелей, 39-летний злоумышленник ждал полицию и не сбежал. Его задержали недалеко от места преступления.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и мотивы нападения. Расследованием занимается комиссия по расследованию убийств, на месте также находится прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Германии мужчина напал на пассажиров поезда, идущего из Киля в Гамбург. В региональном экспрессе он ранил по меньшей мере пять человек и двух убил. Нападение произошло в поезде и на вокзале в городе Брокштедт.

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