Москва, 6 ноября, 2006, 13:06 — ИА Регнум. В Калининграде умер звезда советской эстрады, бывший вокалист ВИА "Синяя птица" Сергей Лёвкин. Об этом сегодня, 6 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили друзья музыканта.

Сергей Левкин начал работать в ВИА "Синяя птица" с 1981 года. Он - автор музыки ко многим песням ансамбля. Впервые исполнил песни "В 7 часов у Никитских ворот", "Нелетная погода", "Хочешь я стану дождиком", "Марья", "Так, где клен шумит".

В последние годы 55-летний музыкант выступал со своим сольным проектом в Калининграде.