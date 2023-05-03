Вашингтон, 3 мая, 2023, 19:19 — ИА Регнум. ООН на фоне сообщений о попытке атаки дронов на Кремль призывает воздержаться от риторики и действий, которые могут привести к эскалации. Об этом 3 мая заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«ООН не может подтвердить информацию об атаках украинских беспилотников на Кремль», — заявил Хак.

В организации сообщили, что ознакомились с заявлениями Москвы и Киева по поводу произошедшего инцидента, но не могут подтвердить эти сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая, около 3:00 мск, Украина направила два беспилотника на резиденцию российского президента. Оба беспилотника вывели из строя. БПЛА уничтожили военные и специальные службы прямо над куполом Сенатского дворца в Кремле.

Глава государства не пострадал. В момент атаки в здании кремлёвской резиденции Путина не было. Он находится в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. График его работы изменений не претерпел, российский лидер продолжил работу в обычном режиме.

В администрации президента также расценили атаку беспилотников как спланированное покушение накануне Дня Победы 9 мая. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на попытку удара Киева по Кремлю «там и тогда, где и когда посчитает нужным».