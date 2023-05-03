Берн, 3 мая, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Международный союз велосипедистов (UCI) решил допускать граждан России и Белоруссии до соревнований только в нейтральном статусе. Это заявление 3 мая распространила пресс-служба UCI.

Александр Гальперин/РИА Новости Велосипедисты

«Разрешить на строгих условиях участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов», — говорится в сообщении.

В UCI отметили, что желающие таким образом участвовать в соревнованиях смогут регистрироваться в союзе с 1 июня. При допуске будут проверять, чтобы у спортсменов не было никаких связей с российскими или белорусскими силовыми ведомствами.

У нейтральных велосипедистов не должно выть никакой символики, ассоциирующейся с их странами. Также им запрещается выражать поддержку спецоперации на Украине. Запрет на проведение соревнований в рамках UCI на территории России и Белоруссии сохраняется.

Международный союз велосипедистов 1 марта 2022 года объявил, что отстраняет от соревнований российских и белорусских спортсменов. Глава Балканского союза велоспорта Владимир Куваля назвал эти меры «абсурдными». Велогонщикам из России и Белоруссии разрешили участвовать в соревнованиях Балканского союза.