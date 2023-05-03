«Мы оставляем на усмотрение Украины решать, как она намерена пытаться вернуть территорию». Так глава Госдепа Энтони Блинкен, выступая на площадке Washington Post, отозвался об атаке украинских дронов на Кремль. Другие американские чиновники в комментариях СМИ более осторожны. Сами журналисты не склонны целиком принимать на веру заявления Украины о непричастности к налёту беспилотников. Европейская пресса прогнозирует, что «рискованная атака Киева» усилит «и без того предельную напряжённость».

Александр Тищенко, , 20:01 — REGNUM «Мы оставляем на усмотрение Украины решать, как она собирается защищать себя и как она намерена пытаться вернуть территорию», — заявил 3 мая госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на мероприятии, организованном The Washington Post. Так глава Госдепа ответил на вопрос о том, как США реагирует на «обвинения» Москвы в адрес Украины в организации атаки беспилотников на Кремль. При этом Блинкен сделал оговорку: «Сложно комментировать или рассуждать об этом, не зная реальных фактов», передаёт ТАСС.

Атака БПЛА на Кремль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее госсекретарь в беседе с обозревателем Washington Post Дэвидом Игнатиусом заявил, что примет всю информацию, исходящую из Кремля, «с долей скепсиса».

Администрация Джо Байдена не знала заранее о готовящейся атаке беспилотников на Кремль, заявили изданию Politico четыре осведомлённых американских чиновника. Одно из этих анонимных официальных лиц подчеркнуло: если за инцидентом и стояла Украина, «у нас не было никаких предварительных сведений». Сенатский комитет по разведке запросил информацию у Белого дома к 14:30 по вашингтонскому времени (21:30 мск). Спецслужбы США не ответили на запросы Politico о комментариях.

Politico делает акцент на версии «невиновности Киева». Издание приводит мнение Алины Поляковой, руководителя вашингтонского Центра европейского политического анализа (CEPA), также связанной с фондом «Свободная Россия» (признан нежелательной организацией в РФ). «Мысль о том, что это было покушение [на Владимира Путина], абсолютно нелепа», — заявила Полякова, по словам которой «импровизированный беспилотник вряд ли мог нанести вред». Встык с её мнением Politico приводит цитату Михаила Подоляка, советника главы офиса президента Украины. Тот настаивает, что «Украина не имеет никакого отношения к атакам беспилотников на Кремль».

При этом, впрочем, Politico отмечает, что «в последние месяцы были загадочные атаки», к которым с определённой степенью вероятности мог быть причастен Киев. Издание упоминает версию участия «проукраинской группы» в атаке на «Северные потоки». Кроме того, американская разведка допускает, что Украина организовала убийство Дарьи Дугиной, отмечает Politico, ссылаясь соответствующую публикацию The New York Times. Наконец, Politico указывает на серию многочисленных взрывов российских оружейных складов, мостов и диверсии на железных дорогах.

Но завершается публикация заявлением экс-командующего силами США в Европе генерала в отставке Бена Ходжеса, выдержанном в хамском тоне: «Нытьё Кремля об ударе беспилотника по Кремлю не заслуживает никакого сочувствия».

Западные СМИ оперативно отреагировали на информацию о налёте беспилотников, но большинство американских и европейских изданий называет кадры с атакой дронов «непроверенными».

На общем фоне выделяется реакция The New York Times — издание пришло к выводу, что на двух видео, снятых с разных ракурсов, запечатлён один и тот же взрыв над зданием Кремля, а на другой видеозаписи виден горящий купол здания.

Корреспондент испанского издания La Vanguardia Гонсало Арагонес, в отличие от экспертов Politico, уверен, что атака беспилотника на Кремль была совершена «с целью убийства президента России Владимира Путина». По его мнению, украинская операция против Кремля «была бы самой рискованной атакой Киева на сегодняшний день».

«Даже неудачный удар по комплексу, который на протяжении веков символизировал официальную власть России, станет драматическим шагом в возвращении угрозы войны в страну», — отмечало агентство Bloomberg. Испанское издание El País отметило, что впервые за время проведения спецоперации на Украине Кремль стал мишенью.

Британский журналист, российский редактор «Би-Би-Си» Стив Розенберг особо отмечает высокий уровень охраны президента Владимира Путина, но при этом выражает удивление тем фактом, что беспилотники вообще смогли приблизиться к территории Кремля.

Лимузин президента России Владимира Путина выезжает с территории Московского Кремля © Сергей Гунеев/РИА Новости

Итальянская газета Corriere della Sera утверждает, что у дронов «не было времени для совершения атаки», поскольку они были обезврежены «благодаря электронному оборудованию, способному предотвратить нападение такого рода». «Фрагменты беспилотника упали на Кремль, не причинив вреда», — отмечает итальянское издание.

Сообщение Кремля о перехваченных беспилотниках в центре России, «вероятно, усилит и без того огромную напряжённость» в ситуации вокруг Украины, прогнозирует немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Издание рассматривает инцидент в контексте вероятного наступления ВСУ.

«Подготовка к запланированному контрнаступлению ведётся на Украине уже несколько недель. Но где именно и, с учётом сложных погодных условий, когда именно Киев его начнёт, неясно», — отмечает Süddeutsche Zeitung.

Прокомментировали ситуацию и представители киевской власти. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что инцидент в Москве «направлен на обострение ситуации перед 9 мая».

Советник главы президентского офиса Михаил Подоляк не ограничился отрицанием причастности Киева к нападению, но и заявил, что атака могла быть спланирована некими «местными силами сопротивления».

Более интересным выглядит поведение шефа Подоляка, главы офиса президента Украины Владимира Ермака. За пять часов до атаки на Кремль, в 21:15, киевский чиновник выложил в своём Telegram-канале эмодзи с изображением ракеты, а спустя некоторое время — эмодзи с тремя огоньками-«пожарами». В 15:18 3 мая пост с «пожарами» был удалён, отметило RT.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая находится с визитом в Финляндии. Сразу после публикации информации об атаках БПЛА стало известно, что украинский лидер предусмотрительно продлил срок своего пребывания на финской территории ещё на некоторое время.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и президент Украины Владимир Зеленский © IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

В ночь на 3 мая киевский режим попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-служба Кремля.

По сообщениям телеканала ТВЦ, между ударами БПЛА прошло 16 минут. Первый беспилотник был замечен над Кремлем в 2:27 ночи — он взорвался над Сенатским дворцом. Удар второго беспилотника зафиксирован в 2:43 ночи — его обломки упали на территорию Кремля.

Глава государства не пострадал. В момент атаки Путин находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента России накануне Дня Победы. В администрации главы государства заявили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным».