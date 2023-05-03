Экс-советник Кучмы Соскин заявил о беспомощности ВСУ перед российскими ракетными ударами

Киев, , 19:03 — REGNUM Неспособность украинской армии ответить на мощные ракетные удары со стороны Вооружённых сил России не внушает надежды на успех готовящегося контрнаступления. Об этом на своём YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Запуск ракеты «Кинжал» © Павел Львов/РИА Новости

«Всё время россияне бьют, бьют, бьют. Тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят <…> атак, а Украина не наступает и ничего сделать не может», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что сроки планируемого контрудара постоянно сдвигаются, что разочаровывает украинцев и западную общественность и ослабляет веру в какой-либо существенный успех ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская армия несёт серьёзные потери в ходе спецоперации. Только в апреле в зоне проведения СВО Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 15 тыс. человек. Такие данные привёл министр обороны России Сергей Шойгу.

Военный эксперт Андрей Марочко 2 мая заявил, что на отдельных направлениях в зоне СВО потери ВСУ в личном составе, вооружении и технике удвоились. Речь идёт о донецком, краснолиманском и купянском направлениях. Так, в автомобильной технике потери ВСУ выросли в два раза — с 53 до 102 единиц, в личном составе практически на 1000 украинских боевиков и наёмников ― с 3100 до 4000.

Второго мая ВС РФ нанесли удар по месту, где проходили подготовку военнослужащие ВСУ, что привело к значительным потерям украинской стороны. Речь идёт о десятках погибших.