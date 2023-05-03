Глава Крыма Аксёнов написал в Telegram, что силы ПВО успешно отработали на юго-востоке полуострова

Симферополь, , 19:09 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил 3 мая об успешной работе ПВО на юго-востоке полуострова. Повреждений и пострадавших в результате активности противовоздушной обороны нет.

Сергей Аксёнов © Сергей Мальгавко/ТАСС

«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Ранее глава Крыма уже сообщал об отработке сил ПВО в небе над Крымом. Говоря об этом 22 апреля, Аксёнов также подчеркнул, что повреждения и пострадавшие отсутствуют.