Госсекретарь Ватикана Паролин заявил, что атака БПЛА на Кремль отдаляет мир на Украине

Ватикан, , 18:53 — REGNUM Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль отдаляет мир, заявил 3 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин на полях публичного мероприятия в Риме.

Пьетро Паролин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все военные действия… совершенно точно не приближают мир», — заявил кардинал.

По его словам, атака беспилотников на Кремль отдаляет перспективы мирного урегулирования украинского кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая, около 3:00 мск, Украина направила два беспилотника на резиденцию российского президента. Оба беспилотника вывели из строя. БПЛА уничтожили военные и специальные службы прямо над куполом Сенатского дворца в Кремле. Глава государства не пострадал.

Россия расценивает атаку беспилотников на Кремль как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Владимира Путина. В Администрации президента также сочли атаку спланированным покушением накануне Дня Победы 9 мая. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на попытку удара Киева по Кремлю «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

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