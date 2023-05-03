Варшава, 3 мая, 2023, 18:54 — ИА Регнум. В российском посольстве в Польше 3 мая заявили, что власти страны отказываются признать жилой комплекс диппредставительства в Варшаве на улице Бетховена собственностью России.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

При этом в посольстве отметили, что в то же время у польской стороны нет вопросов к служебному комплексу диппредства.

«В отношении служебного комплекса посольства претензий нет», — привёл заявление дипломатов ТАСС.

Ранее ИА REGNUM писало об инциденте в Варшаве, где представители мэрии города в сопровождении полицейских ворвались в школу при российском посольстве на улице Келецкой, взломали дверь после отказа сотрудника дипмиссии открыть её и силой прорвались внутрь. На место происшествия прибыл советник-посланник Андрей Ордаш, который сообщил журналистам, что все действия, касающиеся изъятия здания, российская сторона считает незаконными, и предупредил об ответных дипломатических шагах.