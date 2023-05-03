Австрийский политик Кикль призвал немедленно отказаться от антироссийских санкций

Вена, , 18:42 — REGNUM Власти Австрии должны незамедлительно отказаться от антироссийских санкций и снизить налоги на основные продукты питания, энергию и топливо. С таким требованием выступила Австрийская партия свободы (АПС).

Акция протеста на одной из улиц Вены. Надпись на плакате «Не наша война» © Стрингер/ТАСС

Как заявил лидер правой партии Герберт Кикль, в высоком уровне инфляции в стране виновата ошибочная политика правительства. Именно она, по его словам, является драйвером цен номер один.

Политик уверен, что власти страны своим бездействием допустили ситуацию, когда значительная часть населения больше не может позволить себе повседневную жизнь, а многие становятся заметно беднее. В этой связи он призвал принять эффективные меры.

«Ограничение цен на основные продукты питания, энергию и топливо посредством массового снижения налогов вплоть до их полной отмены, реальное сдерживание роста цен на аренду жилья и немедленный отказ от саморазрушительных санкций против России», — перечислил Кикль.

Лидер партии считает, что особого влияния на Москву ограничительные меры не оказали, при этом «они только заставляют страдать население».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайр заявил, что принятые на сегодня западные санкции недостаточны для обеспечения эффективного давления на Москву. Он считает, что Запад должен распространить санкции против России на товары первой необходимости, включая лекарственные препараты.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль завила, что многие игроки рынка утратили доверие к международным институтам на фоне антироссийских санкций, так как пришло понимание, что сами могли бы оказаться в такой же ситуации. По мнению дипломата, доверие утрачено на фоне того, что происходит с финансовыми операциями и деньгами центробанков. Она добавила, что цель санкций в том, чтобы повлиять на Россию, не достигнута.