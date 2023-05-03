Москва, 3 мая, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что губернатора Нижегородской области Глеба Никитина поддержат на выборах. Об этом глава государства заявил 3 мая в ходе рабочей встречи с губернатором.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глеб Никитин

«У меня, Вы знаете, заканчивается в сентябре пятилетний цикл работы на должности губернатора <…> я готов был бы при поддержке жителей Нижегородской области продолжить работу», — сказал Никитин на встрече.

Президент, в свою очередь, отметил, что всё будет зависеть прежде всего от позиции нижегородцев и всех жителей области.

«Работа выстроена системно, ритмично, поэтому надеюсь, что люди вас поддержат», — сказал Путин.

Выборы губернатора Нижегородской области намечены на 10 сентября 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года указом президента на тот момент первого заместителя министра промышленности и торговли Глеба Никитина назначили врио губернатора Нижегородской области после досрочной отставки Валерия Шанцева. В ходе выборов 9 сентября того же года Никитина поддержали 67,75% избирателей.