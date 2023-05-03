В Московкой области запретили полёты беспилотников

Красногорск, , 18:26 — REGNUM В Подмосковье приняли решение о запрете выдачи разрешений на полёты беспилотных летательных аппаратов. Об этом 3 мая сообщили в правительстве региона.

БПЛА © Carmen Jaspersen/DPA/TASS

Решение о запрете в Подмосковье на полёты беспилотников приняли 3 мая на заседании оперативного штаба Московской области.

«Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти», — уточнили в правительстве.

Данный порядок уже начал действовать в Подмосковье.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 мая в Москве ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Как уточнила пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина, исключение составят только те БПЛА, которые необходимы для государственных нужд.

Собянин уточнил, что запрет необходим для того, чтобы не допустить запуск беспилотников, способных затруднить работу правоохранительных органов. Он напомнил, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность.

Также власти приняли решение усилить работу по пресечению незаконных полётов дронов и привлечению к ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства.