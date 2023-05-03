Москва, 3 мая, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете на запуск беспилотных летательных аппаратов над Москвой с 3 мая. Запрет является полным, кроме особых случаев.

Артем Коротаев/ТАСС БПЛА

«Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти», — сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

Столичный мэр пояснил, что решение приняли с целью предотвратить несогласованное использование беспилотников, которое может затруднить работу правоохранителей. Собянин также отдельно напомнил, что запуск БПЛА вопреки установленному запрету является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность.