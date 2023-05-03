Захарова: Россия ценит готовность Китая помогать в урегулировании конфликта на Украине

Москва, , 18:12 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на намерение Китая создать делегацию по урегулированию кризиса на Украине, сообщили 3 мая РИА Новости.

Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Пекин занимает непредвзятую позицию, разбирается в происходящем», — сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что Москва ценит готовность Пекина внести вклад в урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем.

В конце апреля стало известно, что экс-посол в Москве Ли Хуэй возглавит делегацию КНР по урегулированию на Украине.

Захарова добавила, что российской стороне хорошо известен спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии, один из ведущих русистов МИД Китая, посол в России в 2009–2019 годах Ли Хуэй. В 2019 году президент России Владимир Путин наградил дипломата Орденом Дружбы.

Как передавало ИА REGNUM, глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Китай не будет продавать оружие ни одной стороне, которая вовлечена в конфликт на Украине, руководство страны будет следить за экспортом товаров двойного назначения. Цинь Ган заявил, что Китай стремится оказать содействие в поисках мирного пути решения данной ситуации.

В Китае также представили собственный план по мирному решению украинского конфликта. Документ, включающий 12 пунктов, опубликовал 24 февраля МИД КНР. План адресован всему мировому сообществу. Среди его основных тезисов — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны.