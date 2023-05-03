Санкт-Петербург, 3 мая, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии обнаружили на опорах линий электропередачи (ЛЭП) под Санкт-Петербургом ещё шесть предметов, похожих на взрывные устройства, сообщил Telegram-канал 112.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

«То, что вполне может оказаться минами, нашли в Гатчинском районе, недалеко от деревни Ковшово», — говорится в сообщении.

По информации источника, на место выехали сотрудники ФСБ, полиции и группы разминирования.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области 1 мая подорвали опору линии электропередачи. Глава региона Александр Дрозденко рассказал, что одна опора линии электропередачи подорвана, на второй нашли неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство.

Губернатор уточнил, что в результате произошедшего не была нарушена подача электроэнергии в населённые пункты и электроснабжение гражданской инфраструктуры. Позже в ФСБ уточнили, что обезвреженная бомба, снятая с опоры ЛЭП, имела электронный блок управления. Подрыв опоры ЛЭП квалифицировали как диверсию.