Вашингтон, 3 мая, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Общественные активисты остановили выступление госсекретаря США Энтони Блинкена призывом освободить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Говорил Блинкен в этот момент о свободе прессы, трансляция его речи велась на сайте американского дипведомства.

EPA/Valdemar Doveiko/ТАСС Энтони Блинкен

В начале мероприятия на сцене появились двое активистов с плакатами, которые кричали лозунги в поддержку Ассанжа. Их незамедлительно вывела охрана, и речь Блинкена продолжилась.

Джулиан Ассанж известен как основатель сайта Wikileaks. Журналист публиковал на ресурсе секретные документы и сведения о военных преступлениях США в Ираке и Афганистане. После этого ему приходилось в течение нескольких лет скрываться в посольстве Эквадора в Великобритании.

После смены эквадорской власти в 2019 году британские правоохранители силой арестовали Ассанжа и отправили в тюрьму в Великобритании, несмотря на судебное решение о его экстрадиции в США, которое он пытается обжаловать в ЕСПЧ.